Roma-Juventus 1-1 - gol di Lukaku e Bremer

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi per la 35esima giornata della Serie A. Vantaggio giallorosso conal 15?, replica bianconera conal 31?. Il pareggio permette alladi salire a 66 punti: la formazione di Allegri è vicina alla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. La, quinta a 60, rischia di essere agganciata dall’Atalanta. De Rossi dopo la gara di Europa Leaguecon il Leverkusen sceglie Baldanzi nel tridente delladall’inizio con Dybala e. In difesa a destra Kristensen e a sinistra Angelino, coppia centrale formata da Llorente e Ndicka. Allegri invece non rinuncia al tandem d’attacco Vlahovic-Chiesa con Weah confermato sulla fascia destra, mentre a ...