Pronostici di oggi 6 maggio - Monday Night con serie - Ligue -1, Premier League e Eredivisie

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 5 maggio, in serie A il big match è all’Olimpico con la sfida tra Roma e Juve, due squadre alla ricerca dei punti che mancano per partecipare alla prossima Champions League e che invece è già certa per il Milan che affronta il Genoa, gare decisive ... Continua a leggere>>

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 5 maggio, in serie A il big match è all’Olimpico con la sfida tra Roma e Juve, due squadre alla ricerca dei punti che mancano per partecipare alla prossima Champions League e che invece è già certa per il Milan che affronta il Genoa, gare decisive ... Continua a leggere>>