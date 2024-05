Israele-Hamas - negoziati sospesi fino a martedì

(Di domenica 5 maggio 2024) Al temine di una giornata di colloqui sulla tregua al Cairo, la delegazione del movimento consegna la sua risposta e torna a Doha per consultazioni interne. Ma Netanyahu avverte: "Non accettiamo diktat"traper una tregua a Gaza. Dopo una giornata di intensi, la delegazione

Dossier – Sentieri di guerra - La delegazione di Hamas è ancora al Cairo dove ha discusso al proposta di tregua messa sul tavolo da egiziani e qatarioti. Ma non darà subito una risposta, anche se i mediatori sono ottimisti e si ... Continua a leggere>>

Guerra Gaza, Netanyahu, "Hamas non vuole l'intesa, non accettiamo diktat" - Cominciata al Cairo la seconda giornata di trattative con i mediatori di Egitto e Qatar. Il premier israeliano afferma che il suo Paese "è pronto a concludere una tregua per liberare i rapiti". Ma agg ... Continua a leggere>>

Hamas lascia Il Cairo, negoziati sospesi fino a martedì: "Consegnata risposta a Israele" - "Israele non accetterà le richieste di Hamas, che significano la resa, e continuerà a combattere fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi", ha quindi ribadito Netanyahu, accusando Hamas di ... Continua a leggere>>