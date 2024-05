Juventus - McKennie rompe gli indugi | Vorrei rimanere per tornare a vincere lo scudetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) “Ho ancora un anno di contratto, il mio entourage sta parlando col direttore. Mi piacerebbeaiutare launoe ad essere protagonista in Champions”. Lo ha detto a Dazn Westondopo il pareggio per 1-1 dellacontro la Roma, soffermandosi sul suo futuro. A Dazn ha parlato anche Bremer: “Volevamoe dobbiamo lavorare di più. Il ct del Brasile in tribuna? Ho fatto una buona prestazione e sono contento. Allegri si è arrabbiato perché nel finale abbiamo rischiato con un’uscita palla sbagliata. Siamo consapevoli che dobbiamo chiudere il discorso Champions il prima possibile”. SportFace.