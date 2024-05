La prima di Norris a Miami dice che Verstappen si può battere | Ferrari solida - ora gli aggiornamenti a Imola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lavolta non si scorda mai. Landoc’è andato vicino davvero spesso, ha collezionato secondi posti e podi, qualche delusione e tante copertine mancate per “colpa” di Max. Arrivano gliMcLaren e la butta via nella sprint e in qualifica, ma la gara disorride al britannico, che per lavolta taglia il traguardo davanti a tutti. Dopo diverse stagioni di F1 era atteso in modo quasi spasmodico al primo trionfo e si materializza in Florida, dove la sua vettura era stata di fatto rivoluzionata dalla scuderia di Woking. Un rischio che ha pagato: è vero che la Safety Car ha favorito Lando, ma se lo ha favorito è perché la vettura è stata in grado di restare vicina a Red Bull ee di allungare poi alla ripartenza su ...