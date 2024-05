GP Miami | Primo Norris Verstappen e Leclerc sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Norris vola con la McLaren in 1:27.597 a precedere di 0.268 Perez e di 0.380 Leclerc. Settimo Sainz a 0.721. Verstappen non è ancora sceso in pista. Grande crono di Ricciardo a 0.525. 22.52 Tutti in pista con gomme medie nuove. 22.51 Piloti in pista ... Continua a leggere>>