Norris vince il Gp di Miami davanti a Verstappen e Leclerc

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 5 maggio 2024) Primo successo in carriera per il pilota della McLaren(STATI UNITI) - Il Gran Premio numero 110 è quello buono per Lando, che centra finalmente la sua prima vittoria in Formula Uno. È il pilota britannico della McLaren a imporsi un po' a sorpresa a, precedendo il vincitore della