Scontrino da 100 mila euro al ristorante di Salt Bae | scoppia la polemica sui social | “Sarebbe bello darli in beneficenza”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lo chef Nusret Gökçe, conosciuto suicome “Bae“, è nuovamente finito al centro della. Il cuoco, diventato famoso per il particolare modo di versare il sale in tagli di carne da centinaia di, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post dove ha mostrato locon la cifra spesa da quattro clienti nel suo, a Dubai. “I soldi arrivano, i soldi se ne vanno“, ha scrittoBae, a corredo della foto che mostra il contrassegno da 100.000.Divenuto un ‘cuoco-influencer’ sui, Nurset conta quasi 54 milioni di followers su Instagram. Il suo pubblico raggiunge tutto il mondo e, molti tra i seguaci, si sono detti delusi ed amareggiati dall’atteggiamento da parte dello chef. L’accusa ...

