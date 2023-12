Ryusuke Hamaguchi | «Cosa siete disposti a fare per salvare il mondo?»

Leggi su panorama

(Di martedì 5 dicembre 2023) Panorama ha incontrato, regista giapponese già premio Oscar per il film Drive My Car e Leone d’Argento all’ultimo Festival di Venezia per Il male non esiste (in Italia dal 6 dicembre). Parla di un padre single che vive, con la figlia, in sintonia con la natura. Un equilibrio che rischia di essere rovinato per sempre dalla costruzione di un camping di lusso alla quale i protagonisti si ribellano. «È una storia semplice, ma il messaggio alla responsabilità è universale» dice. Avvertenze per l’uso: il cinema dinon è per tutti. I suoi film sono molto dialogati, hanno uno sviluppo lento e per taluni difficoltoso. Ma avvicinarsi alle storie di questo 44enne regista giapponese è un imperativo per ogni cinefilo che si rispetti, perché ripagano toccando molteplici corde emotive. A riprova di ...