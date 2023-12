L’addio a Giulia Cecchettin | oggi i funerali a Padova

Leggi su zon

(Di martedì 5 dicembre 2023), martedì 5 dicembre, nella Basilica di Santa Giustina asaranno celebrati idi, la giovane 22enne uccisa l’11 novembre scorso dall’ex fidanzato Filippo Turetta. L’orario di inizio deiè alle 11. Alla cerimonia sarà presente il papà, la sorella e tutta la sua famiglia. “Sto preparando un messaggio scritto che leggerò quel giorno. Non sono bravo con le parole, chiedetemi semmai di elettronica … ma sto cercando di dire le cose al meglio”, queste le parole del papà di, Gino. Sono attese diecimila persone ma i molti che non potranno entrare potranno contare sui maxischermi allestiti in in Prato della Valle e sulle dirette tv. All’esterno della Basilica di Santa Giustina sono presenti ...