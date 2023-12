Belen Rodriguez | nota conduttrice la insulta | “Basta una camicia bianca per sembrare santa”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ha fatto sicuramente scalpore l’intervista diin occasione dell’intervista a Domenica In. Qui la showgirl ha parlato del suo “periodo più difficile di sempre”, della depressione e della rottura con Stefano De Martino a causa dei suoi numerosi tradimenti. Una confessione molto forte che, sebbene non abbia trovato una replica diretta dal suo ex marito, ha trovato invece quella di unadi Viale Mazzini. Stiamo parlando di Paola Ferrari che non ha esitato ad esprimere il suo giudizio.: arriva l’attacco di Paola Ferrari Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, i telespettatori hanno visto arrivare anche. La showgirl si è raccontata a 360 gradi: “Sono caduta in depressione, ho perso tanto ...