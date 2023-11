(Di mercoledì 29 novembre 2023) È in arrivo all’fiere di Bastia Umbra, la prima edizione dell’Bike&Runun evento unico inche, dal 1° al 3 dicembre 2023, permetterà di legare la passione per il running, la bicicletta e il trekking con i valori di sostenibilità ambientale, salute, nutrizione e responsabilità sociale. Durante le tre giornate, molteplici saranno gli appuntamenti di racconto e confronto con atleti, professionisti dello sport, del turismo all’aria aperta, momenti di formazione tecnica e di presentazione delle innovazioni e delle nuove tendenze del mercato dell’outdoor. Tra i principali sostenitori dell’Bike&Runc’è YouMobility, il portale della mobilità, una rete sinergica che coinvolge associazioni di promozione turistica, associazioni di guide, ...

"Umbria Bike&Run Show"

È in arrivo all'Umbriafiere di Bastia Umbra, la prima edizione dell'&Run Show un evento unico inche, dal 1° al 3 dicembre 2023, permetterà di legare la passione per il running, la bicicletta e il trekking con i valori di sostenibilità ambientale, ...

Francesco Moser testimonial dell’Umbria Bike & Run Show TuttOggi

Umbria Bike and Run Show arriva all'Umbriafiere dall'1 al 3 dicembre AssisiSport

Mercatini di Natale 2023 in Umbria: dove e quando visitarli

Mercatini di Natale 2023 in Umbria: ecco dove, quando e quali sono i più belli da visitare nella regione quest'anno.

Umbria Bike and Run Show arriva all’Umbriafiere dall’1 al 3 dicembre

Presto al via la prima edizione dell’Umbria Bike and Run Show. All’Umbriafiere di Bastia Umbra, dall’1 al 3 dicembre, arriva il salone nazionale delle tecnologie, prodotti e servizi per l’universo del ...