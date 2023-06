Egp - Fipe | Estendere il Registro Unico delle Esclusioni a tutte le tipologie del settore dei giochi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo non può che passare da un nuovo approccio sistemico che coinvolga tutta la filiera, senza escludere gli utenti finali, attraverso il...

Roma, 8 giu. " " Il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo non può che passare da un nuovo approccio sistemico che coinvolga tutta la filiera, senza escludere gli utenti finali, attraverso il ...... lanciata dae dalla Polizia di Stato quasi due anni fa. Avere un alleato in più quale le gaming hall, grazie ache accoglie il nostro progetto e lo fa suo, ci dà un ulteriore stimolo. Siamo ...

Egp-Fipe: "Estendere il Registro Unico delle Esclusioni a tutte le ... Adnkronos

EGP-FIPE: “ESTENDERLO A TUTTE LE TIPOLOGIE DI GIOCO” Il R.U.E. funziona in tutti Paesi europei, ma in Italia è attivo solo nel gioco online, dove la percentuale degli auto esclusi è cresciuta del 32% ...Presidente di EGP-FIPE, Associazione Italiana Esercenti Giochi Pubblici – Si tratta di una richiesta che a più riprese abbiamo inoltrato a tutti i nostri interlocutori istituzionali e questo studio ...