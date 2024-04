Defibrillatore a La Provvidenza | Un servizio in più per i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) È a disposizione della città, è il nuovoautomatico esterno (Dae) posizionato in viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio, accanto all’ingresso del Centro diurno integrato dell’istituto La, la storica struttura per anziani cittadina. L’altro giorno la cerimonia di inaugurazione con il sindaco Emanuele Antonelli, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri e il Consigliere Regionale Emanuele Monti. Il dispositivo è uno dei due installati presso l’istituto, il primo è situato all’interno, nell’atrio del padiglione Papa Giovanni XXIII, mentre il secondo è stato posizionato all’esterno per assicurare una copertura più ampia, beneficiando non solo gli utenti dell’Istituto ma anche la cittadinanza di Busto Arsizio. Entrambi i dispositivi sono parte integrante del circuito di primo soccorso, gestiti dal personale qualificato della Croce ...