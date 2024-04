Devo curarmi in Continente | libro di Rubattu

(Di venerdì 26 aprile 2024) Certificare l’attuale mala gestione sanitaria in Sardegna e aiutare a reperire risorse l’associazione “Diritto alla salute Franco Monagheddu“ che cerca di difendere i pazienti sardi che, a causa delle loro patologie,no andare a curarsi in. Questo è lo scopo deldi Nelloandare ain“ che sarà presentato domani alle 16 nel Salone “Filippo Soggiu“ del circolo Logudoro di via Santo Spirito 4/a, a Pavia. Oltre allo scrittore, sono previsti gli interventi di Paola Pisano, presidente del “Logudoro“ e di Paolo Pulina, vicepresidente vicario.

