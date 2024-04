Newey dice addio alla Red Bull La Ferrari sogna - ma non è sola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Era nell’aria da un po’. Adesso non è più un’ipotesi: Adrian, il Leonardo Da Vinci dei progettisti di F1, ha comunicato a Redil suoal team per il quale ha lavorato per circa vent’anni. Ancora incerta la sistemazione futura del Mago della aerodinamica. Non è un mistero l’assiduo corteggiamento da parte di John Elkann: il presidente dellada tempo di riunire a Maranello la coppia-Hamilton. Cioè l’ingegnere più vincente di sempre e il pilota più titolato di sempre. Forse accadrà davvero. Il rivale. È anche vero che Lawrence Stroll, il ricchissimo boss di Aston Martin, la scuderia di Fernando Alonso, ha fatto auna offerta principesca. Mister Stroll ha già soffiato a Redfior di tecnici, nell’ultimo ...