Sbornia da Vespa Days I commercianti esultano | E’ stato un vero boom

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Appena una settimana fa Pontedera era invasa da appassionati dellaproventi da tutto il mondo. Un evento che ha lasciato una sorta dicollettiva trae cittadini. "Come sono andati iWorld? – commentano Claudio Del Sarto coordinatore Confesercenti Valdera Val di Cecina e Cuoio e Valentina Aurilio presidente Confesercenti Pontedera – ce ne vorrebbe uno al mese di eventi così! Sicuramente durante i giorni del raduno gli esercenti ne hanno tratto più benefici, ma per tutti è stata l’occasione di mostrarsi in una vetrina internazionale". Un mondo del commercio diviso a metà tra gli incassi di bar e ristoranti e i negozi che hanno lamentato l’assenza di veri momenti dedicati allo shopping. "Da considerare poi – continuano – che si è trattato di un evento che ha ...