Lui e lei - un grande mix nel segno della qualità

(Di venerdì 26 aprile 2024) È divertente, certo, ma non solo: vestirsi coordinati per uscire in coppia denota prima di tutto unasintonia. Il twinning style o stile matchy è una scelta che si fa soprattutto per vivere momenti off duty in totale libertà. Perché ciò accada, i capi devono essere particolari e catalizzanti. SVEVO è fatto apposta per essere complice di questo stile: le sue maglie top quality nascono da un profondo know how e sono un capolavoro di filati pregiati, telai Bentley d’epoca e tecnologie all’avanguardia. Il brand Made in Fidenza (PR) guidato dalla quarta generazionefamiglia Somma è artefice di creazioni che vestono in modo perfetto sia lui che lei. Come il girocollo in 100% cotone Makò con collo e fondi a costine e profilati a contrasto. O la maglia operata davanti e liscia dietro, sempre nello stesso filato lucente e morbidissimo.