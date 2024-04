Macron rilancia la missione franco-europea contro i sovranisti - che in casa sono forti

“La nostra Europa è mortale, può morire”, per questo occorre investire come Europa in una Difesa comune. Emmanuel Macron torna a chiedere l’esercito dell’Ue facendo sua la proposta del commissario europeo per il Mercato Interno e i Servizi, Thierry Breton, per la creazione di un debito comune ...

(Adnkronos) – "Dobbiamo essere pronti per ogni scenario". Emmanuel Macron non arretra. Il presidente francese si esprime così dopo le ripetute dichiarazioni con cui negli ultimi giorni non ha escluso l'invio di soldati in Ucraina nella guerra contro la Russia. "Forse a un certo punto – non voglio ...

