L’artigianato d’autore si mette in vetrina nel cuore di Firenze

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ottantotto anni e non sentirli. Si è aperta ieri ala Mostra Internazionale del(MIDA), promossa e organizzata daFiera, in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria. La manifestazione alla Fortezza da Basso – che chiuderà i battenti il primo maggio – riconferma così il suo record di prima fiera ‘artigiana’ d’Italia, tagliando il traguardo della 88esima edizione. Gli appassionati del ‘saper fare’ e del bello potranno andare alla scoperta di pezzi unici, visitando gli scrigni di storiche botteghe e i numerosi laboratori esperenziali. Luoghi in cui il know how di maestri artigiani si coniuga con le sperimentazioni delle nuove generazioni. Creatività, bellezza, innovazione e sostenibilità per un futuro del ‘fatto a mano’ – al passo con le nuove tendenze del gusto, ...