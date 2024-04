Dieta e allenamento di Mattia Furlani - che prima di andare a dormire si concede sempre uno spuntino

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) La fortuna di avere 19 anni è che, pur dovendo seguire un regime alimentare da atleta, ci si puòre di tanto in tanto un bel panino in un fast food, fare unodopo le undici di seradie riuscire comunque a fare salti oltre gli otto metri di lunghezza. Stiamo Parlando di, atleta della Polizia di Stato e della Nazionale, uno dei giovani talenti azzurri su cui l'Italia punta forte in vista delle Olimpiadi. Perché quella di saltare lontano è l'immagine che meglio si addice a, lui che alle Olimpiadi di Parigi ci andrà con un'idea molto chiara in testa. E non potrebbe essere altrimenti, visti i risultati nel salto in lungo degli ultimi anni e le aspettative che ci sono su ...