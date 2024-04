La spinta di Giani sui risarcimenti | Vanno sbloccati i fondi del Pnrr

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Scandisce la parola "resistenza" davanti al presidente Mattarella e alle autorità con in testa il prefetto Maddalena De Luca e le istituzioni, il parlamentino della Toscana guidato dal presidente Antonio Mazzeo. "Non dimentichiamo mai il sacrificio delle vittime perchè con il loro sangue è stata scritta la Costituzione, dalla loro lotta nasce la nostra libertà". Ci sono gli assessori regionali e i sindaci con la fascia tricolore a dare il senso della solennità e della partecipazione. Il governatore Eugenio(nella foto) scandisce la parola "resistenza" per sollecitare a coltivare "la memoria superando la retorica. Le giovani generazioni devono avere nel dna il senso di Resistenza a tutto ciò che è estremismo". E "resistenza" diventa la parola-chiave per ribadire, proprio qui, l’urgenza di una "giustizia penale e civile. C’è una legge che blocca i ...