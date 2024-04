Auto ibride ed elettriche in crescita Il rebus delle colonnine di ricarica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un mercato in espansione anche se occorre potenziare le infrastrutture di. Gli ultimi dati confermano come il numero di veicoli elettrici risulti in forte espansione rispetto al passato, superando nel 2023 quota 200.000 unità. Un incremento sostenuto soprattutto dagli incentivi statali, che stanno contribuendo in maniera decisiva all’abbattimento dei prezzi di acquisto e accelerando così il processo di transizione ecologica dell’Italia verso la mobilità a minor impatto ambientale. Proprio grazie agli eco-bonus, che negli anni hanno reso sempre più conveniente il cambio di alimentazione, le vendite e le nuove immatricolazioni dinel nostro Paese sono cresciute in doppia cifra percentuale nell’ultimo biennio. Il numero diin circolazione in Italia è in costante ...