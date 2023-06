"Tavolo permanente sull'alluvione e rimborsi 100%". Meloni indica la strada

Emilia Romagna, Meloni annuncia unUnsull' alluvione in Emilia - Romagna, Marche e Toscana in attesa del commissario. Ad annunciarlo è la premier Giorgia Meloni aprendo l'incontro con sindaci ..."E' positivo che ilGoverno - Enti locali diventi, per raccogliere esigenze dei territori e assumere scelte conseguenti - afferma Bonaccini in una nota - . Bene, poi, l'impegno ...Ilconvocato oggi saràe sarà coordinato dal Ministro Musumeci, che ringrazio per la costante attenzione". "In secondo luogo ho ribadito l'importanza di agire in maniera ...

Emilia Romagna, Meloni: "Tavolo permanente su alluvione in attesa commissario" Adnkronos

Incontro a Palazzo Chigi tra il governo e presidenti di Regione e delle Province colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana: in stand-by la nomina del commissario ...Il premier Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni rispetto all’attesa sulla nomina del commissario per la ricostruzione post alluvione.