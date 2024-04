Gianni Morandi - Diabolik o Il mai nato? La tv del 26 aprile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 26su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Evviva!”. In occasione dei 70 anni della Rai,ci conduce in un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana.. Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Canale5 alle 21.30 proporrà la serie “Terra amara”. Su La7 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “”; su RaiTre alle 21.20 “Queen Bees – Emozioni senza età”; su Italia1 alle 21.15 “Nanny McPhee – Tata Matilda”; su Rai4 alle 21.20 “Blood Father”; su La5 alle 21.05 “Lo scapolo d’oro”; su Iris alle 21 “Insomnia” e su Italia2 alle ...