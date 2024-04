Nuvole - pioggia e qualche schiarita | meteo all’insegna dell’instabilità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Prosegue il ponte che collega il 25 aprile al 1° maggio. Maurizio Sabatino del Centrolombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica In Atlantico centro settentrionale, la presenza di un minimo pressorio, veicolerà sul continente europeo, fredde correnti occidentali. La traslazione verso le coste portoghesi, del sopracitato minimo, favorirà l’afflusso di correnti sud-occidentali umide ed instabili. Giornatedi cieli nuvolosi e precipitazioni diffuse sino alla mattinata di domenica. Venerdì 26 aprile 2024Tempo previsto: Nuvolosità in aumento ad iniziare dai settori occidentali, accompagnata da deboli e sporadici fenomeni precipitativi, moderati su Varesotto ed Orobie (quota neve attorno a 900 mt). Nuvolosità in ulteriore aumento da metà giornata con fenomeni precipitativi ...