Real Sociedad-Real Madrid - Liga | t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

(Di venerdì 26 aprile 2024)è una partita valida per la trentatreesima giornata dellae si gioca venerdì alle 21:00:oni,, diretta tv eng. Il diciassettesimo centro in campionato di Bellingham,izzato dal centrocampista inglese in pieno recupero, ha deciso l’ultimo Clasico trae Barcellona, vinto 3-2 dai Blancos. Un gol pesantissimo, quello dell’ex Borussia Dortmund, che profuma di titolo: battendo i blaugrana, infatti, gli uomini di Carlo Ancelotti sono volati a +11 in classifica, una distanza che a sei giornate dal termine azzera qualsiasi possibilità di rimonta ...