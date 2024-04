Energia - giù i consumi | Più edifici green Così il Paese aumenta l’autosufficienza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Cala la domanda di. Il 2023 è stato anno record per eolico e, soprattutto, fotovoltaico: per la prima volta nella storia del nostroinsieme queste due fonti hanno rappresentato oltre il 20% della produzione nazionale dielettrica. Lo scorso anno si è assistito al miglioramento nell’installazione di nuovi impianti fotovoltaici (mentre l’eolico resta ancora fermo al palo) che hanno superato i 5 GW di potenza, più del doppio dell’anno precedente ma ancora lontanissimi dagli 8 GW della Spagna e, soprattutto, dai 14 GW della Germania. Solo nel settore residenziale, anche grazie al Superbonus, sono oramai oltre 1,3 milioni le famiglie allacciate ad un impianto fotovoltaico, con quasi 7 GW di potenza attualmente installata in grado di soddisfare oltre un decimo di tutti idomestici. Il 2023 è ...