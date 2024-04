Nato coinvolta in una guerra a Taiwan | prende forma lo scenario da incubo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nel caso in cui un ipotetico conflitto aspingesse la Cina ad attaccare territori americani nel Pacifico, c'è il rischio che lapossa in qualche modo essere

L’Europa sta schierando armi nucleari vicino al confine russo - Tanto l'Unione Europea quanto la nato sono preoccupate che in caso di sconfitta dell'Ucraina nella guerra contro la Russia, il conflitto possa coinvolgere la Polonia. Secondo le autorità di Varsavia, ...

Macron: «L'Europa può morire, dipende unicamente dalle nostre scelte» - Guerra ucraina. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha invitato gli Stati Uniti e la Cina a gestire le loro differenze «responsabilmente», iniziando oggi la sua visita ...

Ucraina, la Germania prepara un piano per far combattere le truppe Usa sul fronte Est della nato: il documento top secret - La Germania si prepara alla guerra. Berlino sta elaborando infatti un piano su come rifornire migliaia di soldati statunitensi e i loro carri armati mentre si spostano verso il fronte ...

