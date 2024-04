Insegnamento Il primo accesso da rivedere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nappo* Per diventare docenti nella scuola di I e II grado è necessario conseguire il titolo di studio diall’(laurea) e l’abilitazione. Non sono pochi gli insegnanti italiani che nel lavoro quotidiano in aula comprovano eccellenti capacità didattiche, ma i docenti non sono tutti uguali ed è quindi necessarioil sistema di. Alcune statistiche danno dati significativi: Il 17% sviluppa le proprie attività in classe in maniera del tutto inadeguato e manchevole, il 60% si colloca in una modalità intermedia. L’arruolamento del personale docente raffigura, quindi, uno dei passaggi più difficili di tutta la gestione amministrativa: l’elevato numero di aspiranti descrive l’attrattività della professione, ma è anche indice dell’esistenza di fondamenti patologici da un lato riguardo il ...