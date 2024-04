Il corteo dei centomila Sala attacca il Governo | il premierato non passerà Milano sarà barriera morale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pochi minuti prima di prendere la parola sul palco di Piazza Duomo, il sindaco Giuseppedice alla compagna Chiara e ai suoi collaboratori: "Nonfacile parlare". Sul sagrato, in prima fila, ci sono i filopalestinesi dei centri sociali che hanno salutato l’arrivo sul sagrato del primo cittadino e del Gonfalone del Comune con fischi e cori ostili, reiterati anche per gli altri relatori giunti poco dopo. La tensione è alta. Maha preparato un intervento durissimo nei confronti delMeloni e lo legge quasi urlando. Non ha intenzione di farsi zittire dalla protesta da parte di una minoranza della piazza. La premessa è semantica: "Qui festeggiamo la festa della liberazione. Non della semplice libertà, come una certa destra vorrebbe far credere". Il messaggio politico più forte, però, arriva subito ...