ATP Madrid 2024 oggi 26 aprile | ordine di gioco - orari delle partit - -v, streaming

(Di venerdì 26 aprile 2024) Inizia il secondo turno del Masters1000 die, in contemporanea, quello del WTA 1000 di. Entrano inle teste di serie, sul centrale sarà il turno tra gli altri anche di Carlos Alcaraz, che debutta con Alexander Shevchenko non primaore 16.00. Quatreo gli italiani che scenderanno in campo quest’. Sul campo 5 inizia il torneo di Jasmine Paolini, che affronterà la giovane andorrana Victoria Jimenez Kasintseva che sta muovendo i primi passi nel circuito. Per Lorenzo Musetti c’è invece un confronto da non prendere sotto gamba come primo del campo 7, con il brasiliano Thiago Seyboth Wild, mentre Luciano Darderi se la vedrà con Taylor Fritz sul campo 3. Per Lucia Bronzetti invece l’onore di aprire i giochi sul Manolo Santana contro Elena Rybakina. La diretta tv della terza ...