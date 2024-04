Giovani sbandati finiscono uccisi da treni e auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un “triangolo degli invisibili“ che fagocitavite. Non solo quelle di chi ha problemi di droga ma anche di disagiati, senzatetto ein fuga. Vivono in giro, giorno e notte come anime perse tra il boschetto di Rogoredo, la ferrovia e l’strada. Un “girone infernale“ dove non si muore solo per la droga, dove non vengono trovati solo corpi divorati da overdose e solitudine, ma si muore anche investiti dalleo arrotati dai. Da gennaio dello scorso anno sono almeno sei le vittime e molti di più gli incidenti. Fra i tanti anche un giovane ucraino, ospite della famiglia e investito da un treno fra San Donato e San Giuliano: la famiglia non ha mai creduto all’incidente ma ha sempre pensato stesse fuggendo da qualcosa o da qualcuno. E non si muore solo sulle rotaie delle linee ...