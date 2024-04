Dalle tinte neutre ai pastelli - i modelli wide leg puntano sulla leggerezza e sull’eleganza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quando il freddo lascia spazio a temperature più calde, tutto quello che si ha voglia di indossare, oltre alle T-shirt, è un paio di pantaloni larghi leggeri. Ovvero qualcosa che sia in grado ancora di coprire il corpo lasciandogli però il giusto spazio così da farlo respirare e accogliere il tepore primaverile. Quello che conta in questi casi è puntare su proporzioni ampie ma soprattutto su tessuti naturali, traspiranti e leggeri come il cotone, la seta e il lino. Preferibilmente in tonalità chiare in grado di riflettere i raggi del sole e quindi mantenere più fresca la temperatura corporea. Niente di più semplice. Chi non ne possiede almeno un paio nell’armadio. Quest’anno però il vantaggio è che i pantaloni larghi leggeri sono anche uno dei pezzi più di tendenza della bella ...