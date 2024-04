Aumentano le famiglie in difficoltà | L’inflazione torna a preoccupare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) La povertà assoluta è in crescita: la conferma arriva dall’Istat. Il Rapporto Bes 2023, con cui si misura il benessere economico e sostenibile, è stato appena pubblicato: rileva che il rischio in Italia è superiore rispetto al resto d’Europa, che riguarda un numero sempre maggiore die che è in costante crescita dal 2014 a oggi. "Due dati – afferma il portavoce di Alleanza contro la Povertà, Antonio Russo – mi sembrano allarmanti: il rischio povertà in Italia è significativamente superiore rispetto alla medie europea: 20,1% in Italia, contro il 16,5% dell’Ue27. Inoltre c’è il dato dell’incidenza individuale della povertà assoluta, che dal 2019 al 2023 (serie storica ricostruita secondo la nuova metodologia di stima) presenta una crescita. Nel ‘19 era scesa al 7,6%, in concomitanza con l’introduzione del Reddito di cittadinanza, ma poi l’incidenza è ripresa a ...