Svezia | in Lettonia tank CV90 e Leopard

(Di venerdì 26 aprile 2024) 7.00 Il primo ministro svedese, Kristersson, ha annunciato che il suo Paese schiererà inunità meccanizzate, tra cui carri armati2."Rafforzare la sicurezza della regione baltica è oggi ancor più urgente di quanto non lo fosse precedentemente", ha detto la premier lettone, Silina. L'annuncio dopo l'incontro dei due premier a Stoccolma. I due hanno convenuto che il sostegno all'Ucraina deve continuare senza soluzione di continuità e hanno chiesto ai Paesi europei maggiori sforzi in tal senso.

Meloni al "minimo sindacale", quanti voti sposta Vannacci, erba alta in città e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di venerdì 26 aprile 2024. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è ve ...

Continua a leggere>>

aiuti Soldati russi tornati dal fronte ucraino hanno assassinato 107 persone - Reuters: L'Ucraina ritira i carri armati Abrams forniti dagli Stati Uniti dalla prima linea per le minacce dei droni russi L'agenzia Reuters scrive che l'Ucraina avrebbe messo da parte i carri armati ...

Continua a leggere>>

La Svezia schiererà in lettonia carri armati cv90 e Leopard 2 - La Svezia schiererà in lettonia unità meccanizzate che includeranno carri armati cv90 e Leopard 2. Lo ha annunciato il primo ministro svedese, Ulf Kristersson ...

Continua a leggere>>