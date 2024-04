Che cos' è il puppy yoga e perché bisogna evitarlo

“Salve, buon giorno . La contatto perché non so se ha già sentito parlare del Puppy Yoga ma siamo già presenti i tutte le città francesi con più di 50 collaborazioni con allevatori e stiamo cercando di fare la stessa Cosa in Italia. Abbiamo iniziato già da un paio di weekend a Milano e a Roma e lo ... Continua a leggere>>

Arriva anche in Italia il puppy yoga: ma è davvero una buona idea (Spolier: assolutamente no) - Cani di poche settimane sguinzagliati in stanze piene di persone per fare tanti selfie. Il vero scopo Vendere cuccioli di razza dalla provenienza dubbia ...

puppy Yoga, Chiapatti (Amica veterinaria): «Fa male agli animali, andrebbe vietato per legge» - MaFerraro, Direttore della scuola Pure Love Yoga di Torino:«Tutto falso, anche io ho un cane e gli animali vengono trattati benissimo, e durante i corsi si crea un momento di gioia per tutti» ...

Wolf-dog roaming loose on Vancouver Island reportedly shot dead - A wolf-dog roaming loose in the Parksville Qualicum Beach area has been shot and killed, according an unconfirmed report by an area resident. Greg Salmon believes the animal known as WD-40 was killed ...

