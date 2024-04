Chi ci crede - fa i miracoli Ad esempio riduce le perdite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un bilancio che segna una perdita decisamente molto più contenuta dello scorso anno, oltre 13mila servizi in ambulanza effettuati nel 2023 e la sensazione che chi cidavvero possa fare anche piccoli. Il bilancio della Croce Verde Pavese, ente di soccorso nato nel 1910, ha segnato una svolta positiva. La gestione del presidente Paolo Bottoni ha permesso di risalire la china: "Il risultato 2023 è stato possibile grazie a una cospicua donazione giunta da un legato, voluto da una signora pavese deceduta che si è ricordata anche della Croce Verde e da un’altra cittadina che ci ha fatto una donazione. Questa cifra ci ha permesso di alleggerire il bilancio senza alienare il patrimonio immobiliare". Nel corso dell’anno passato sono stati effettuati 5.226 servizi per il 118, 2.084 in convenzione con il San Matteo di cui 1.148 eseguiti ...