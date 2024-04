Perugia-Monza di volley maschile in finale scudetto - dove vederla oggi in TV e streaming sulla Rai

La Yuasa Battery Grottazzolina ha trovato il successo anche di gara 2 contro la Emma Villas per 3-1 nella finale dei playoff di Serie A2 di pallavolo maschile , conquistando così la promozione in massima categoria . Il match odierno è terminato dopo la vittoria di Grottazzolina nel primo set per ... Continua a leggere>>

Perugia vince 3-1 contro Monza. Le due squadre scendono in campo per gara-3 della finale Scudetto di Superlega. Perugia aveva trovato il successo in gara-1, con Monza che aveva poi pareggiato la serie in gara-2. Perugia vince i primi due set, con gli ospiti che poi allungano l'incontro ...

Continua a leggere>>