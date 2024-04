Il blitz dei filopalestinesi In 300 per intestarsi la piazza Tre minori tra i dieci denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) di Giulia Bonezzi e Nicola Palma MILANO Alle 14.30, sul fianco sinistro del Duomo, una violinista vestita come un arcobaleno della pace suona la sigla del Trono di Spade. Quasi un presagio dell’assalto che si prepara dietro l’angolo, con l’obiettivo dila ribalta mediatica di un corteo del 25 Aprile tra i più partecipati degli ultimi anni a Milano: alle cinque, mentre dal palco inDuomo gli interventi si chiudono con la sezione scaligera dell’Anpi che canta “Bella ciao”, la coda del serpentone sta ancora partendo da Porta Venezia. "Due o trecento che protestano non sporcano una manifestazione con centomila persone", dice Primo Minelli, neopresidente dell’Anpi milanese, sottolineando che "il grosso dei palestinesi era in fondo al corteo". I due-trecento invece, non solo esponenti dei Giovani palestinesi e dell’"Unione democratica ...