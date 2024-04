La mamma di un giovane disabile | Siamo soli e presi in giro dai politici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera che ladi ungravementeha scritto alla redazione di Bergamonews per segnalare problemi nei servizi del territorio. Gentile redazione, sono ladi unbergamasco di 35 anni gravementeche, in seguito a un incidente stradale avvenuto 13 anni fa, necessita di assistenza 24 ore su 24. Un paio di mesi fa vi avevo scritto per segnalare le tante difficoltà che io e mio marito, come tutti i genitori di ragazzi disabili, dobbiamo affrontare fra burocrazia e problematiche nei servizi sul territorio. Tra i problemi che avevo fatto presente c’è la difficoltà nel reperire gli schizzettoni, cioè le siringhe per alimentarlo, perché non è in grado di mangiare da solo. Dopo la pubblicazione della lettera sulla vostra ...