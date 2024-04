Un Aj per l’occasione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 aprile 2024) Com’è chiaro a chi mi legge da un po’, il mio tifo per il n.1 contender’s match era tutto per LA Knight. Il quale, tuttavia, deteriora pericolosamente: Le sue prestazioni sono un continuo saliscendi qualitativo, con momenti in cui Knight tira fuori esecuzioni da manuale intervallate da preoccupanti fasi di stanca, in cui l’atleta è affaticato in maniera poco promettente. L’età si fa sentire e il tempo scivola via come fosse olio. Perciò penso che per lui le speranze di vederlo in auge siano ridotte al lumicino. Tornando a Styles, è davvero la scelta migliore per la prima difesa titolata di Cody Rhodes? Il fenomenale viene da un cambio di personalità piuttosto repentino, in cui i colori sgargianti hanno lasciato spazio ad un nero cupo che sembra essere il perno della sua personalità, con una theme song nuova ed un carattere molto meno socievole. Ma nel suo primo esame importante ...