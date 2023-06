Fiorentina-West Ham 0-0 LIVE | subito squillo di Antonio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) All’Eden Arena di Praga, il match valido per la finale della Conference League traHam: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Eden Arena di Praga,Ham si affrontano nel match valido per la finale di Conference League 2022/2023

Commenta per primo David Moyes , allenatore delHam, ha parlato così prima della finale di Conference League contro la, iniziando dalla scelta dei terzini Coufal e Emerson dal 1': 'Una decisione difficile, Cresswell stava giocando ...Soltanto poche ore fa, a Praga , le tifoserie diHam si sono scontrate in modo violento , prima della finale di Conference League di questa sera. Ma gli episodi da condannare ...Commenta per primo Joe Barone , direttore generale della, ha analizzato così, a Sky Sport , la finale di Conference League che attende la formazione viola contro ilHam: 'Non voglio né guardare né avvicinarmi alla coppa, spero di poterla ...

Conference League, Fiorentina-West Ham: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

L'allenatore del West Ham, David Moyes, ha commentato le sue scelte, ai microfoni di Sky, per la finale di Conference tra Fiorentina e West Ham: "Ho fatto delle scelte in ...Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina e West Ham, che scenderanno in campo a Praga per la finale di Conference League. Nei viola Italiano punta su Jovic in attacco, con Cabral che partirà dalla ...