Bandiere verdi 2023 | ecco le spiagge del Lazio a misura di bambino

(Di martedì 6 giugno 2023) Sono in tutto 154 ledi: in Italia ne sventolano 146, mentre all’estero 8. Lerappresentano una ‘guida’ per i genitori in cerca disicure ed adatte per i propri bimbi, scelte direttamente dai pediatri. In questo lungo elenco spiccano anche ledel: Montalto di Castro, Anzio, Formia, Gaeta, Sabaudia, Lido di Latina, San Felice Circeo, Terracina, Montalto di Castro, Ventotene- Cala Nave anche quest’anno hanno ottenuto il prezioso riconoscimento. L’elenco aggiornato delle2o23 è stato svelato a Roccella Jonica (Reggio Calabria) dall’ideatore dell’iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente ...