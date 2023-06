Inchiesta per omicidio stradale Scontro in autostrada Napoli-Canosa di Puglia | coinvolti autobus partito da Lecce e cinque auto | un morto e quattordici feriti fra cui tre in gravi condizioni

(Di lunedì 5 giugno 2023) Un, ivoriano, che era a bordo di una dellecoinvolte. Ipiù lievi sono stati dimessi. Tre però sono ine per uno di essi si consideranocritiche. Ad un uomo è stata amputata una mano.della procura di Benevento: ipotizzato l’per il sinistro di ieri alle 4 circa inA16di. Un pullman Flixbusda, stando alla ricostruzione dell’accaduto, per evitare dueche si erano scontrate, a causa di una sterzata repentina è finito fuori controllo terminando la sua corsa nella scarpata. Altri ...

... i tecnici sono al lavoroindividuare le cause dell'. Potrebbe trattarsi di un problema alle ... ma la certezza di quale guasto abbia provocato le fiamme si avrà solo a conclusione dell'. ...L', condotta dai carabinieri della stazione di Poggio Moiano, corredata da diverse ... Un intervallo di tempo troppo lungo che, secondo il magistrato, deponevaun comportamento negligente ......ha lanciato l'offensiva dopo l'articolo della Verità dal titolo 'Le trame russe dell'Espresso... Giovanni Tizian (poi passato al Domani, sempre di Carlo De Benedetti), prima e dopo l'...

Mourinho sotto inchiesta per gli insulti all'arbitro Taylor: indagine Uefa per azioni inaccettabili Fanpage.it

Un salasso che pesa sulle tasche degli automobilisti pugliesi per centinaia di migliaia di euro. E in alcuni casi le somme incassate dai Comuni con i velox raggiungono cifre milionarie. Come nel caso.Indignazione in Francia per l'aggressione ieri sera - a margine della partita di campionato fra Ajaccio e Marsiglia finita 1-0 per i corsi - di un ...