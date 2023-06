Calciomercato Milan – Addio Ibrahimovic | ecco come cambierà l’attacco

Zielinski e Loftus - Cheek (ormai vicinissimo al) peserebbero più del sogno Frattesi, ma lì il problema è un cartellino da almeno 35 milioni e una concorrenza d'altissimo livello. Monitorato ...4 La foto delle lacrime di Sandro Tonali al momento dell'annuncio del ritiro di Ibrahimovic ha fatto il giro del web. Il centrocampista delsi è emozionato quando Zlatan ha ufficializzato l'addio: 'Noi l'abbiamo scoperto solo ieri, qualcuno l'altro ieri. Non era facile prepararsi mentalmente - ha detto Tonali a Dazn - dovevamo ...Ilmi ha dato felicità, la seconda volta amore. Mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Quando sono arrivato ho fatto una promessa: chi arriva in un club per la seconda volta fallisce ...

Calciomercato Milan / Altro colpo in arrivo: Pedullà conferma tutto! | News Il Milanista

Ibrahimovic è pronto ad una nuova avventura come calciatore. Il Milan ormai è il passato e lo saluterà oggi, mentre nnuovo futuro lo attende ...Il giornalista Pellegatti ha annunciato a 'Calciomercato.it' in onda su Tv Play: "Prossima settimana in programma visite Kamada-Milan" ...