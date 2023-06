Tennis | Roland Garros | Musetti ko agli ottavi | Alcaraz vince in 3 set

(Di domenica 4 giugno 2023) Parigi, 4 giu. (Adnkronos) - Lorenzoesce di scenadi finale del. Il carrarino è stato battuto in tre set dal numero uno del mondo Carloscon il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in due ore e 11'. Ai quarti lo spagnolo se la vedrà con ilnte della sfida tra l'austriaco Ofner e il greco Tsitsipas.

Saluta Parigi anche l'ultimo degli italiani in corsa al Roland Garros. È Lorenzo Musetti che ha perso negli ottavi di finale contro Carlos Alcaraz : 6 - 3, 6 - 2, 6 - 2 il punteggio in favore dello spagnolo in due ore e 8 minuti di gioco. Il carrarino ha ...Prime sfide degli ottavi di finale al Roland Garros , secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi . Sonego viene eliminato da Khachanov in quattro set, Djokovic liquida Varillas mentre Musetti sfida il numero uno del mondo ...

Parigi, 4 giu. (Adnkronos) – Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros. Il carrarino è stato battuto in tre set dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz con il punteggio di ...