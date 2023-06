Napoli-Sampdoria | Osimhen | “Sono felice e motivato”

Tra i tanti striscioni dei tifosi allo stadio Maradona , dove si è celebrata la festa scudetto del, ce n'è uno anche per per ricordare Giulia Tramontano , la 29enne al settimo mese di gravidanza accoltellata e uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello . 'Rip Giulia ' , c'è ...Commenta per primo2 - 0: Turk 6,5 : intuisce ma non para il rigore di Osimhen. Nega il gol ad Anguissa, ma soprattutto fa un intervento super su Gaetano. Amione 6 : a duello soprattutto con ...Commenta per primo Al termine del match vinto contro la, l'attaccante delVictor Osimhen ha parlato a DAZN : 'Sono felice e motivato'. L'anno prossimo il presidente De Laurentiis ha detto che può vincere la Champions. Un sogno o possibile ...

In un atmosfera di festa così incredibile è stata comunque partita vera tra Napoli e Sampdoria. Al Maradona gli azzurri l'hanno sbloccata e sigillata ...NAPOLI (ITALPRESS) – Festa grande per il Napoli campione d’Italia di Spalletti che, davanti al pubblico delle grandi occasioni, allo stadio ‘Maradonà batte la retrocessa Sampdoria nell’ultima giornata ...