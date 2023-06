23.03 Serie A, lachiude al 2° posto La0 - 2 a Empoli e chiude il campionato con uno splendido 2° posto. Vicario tiene in piedi i suoi nel primo tempo: ferma Pedro, si oppone di piede a Patric e salva due volte su Immobile. ...Un gol di Romagnoli al 48' e uno di Luis Alberto al 92' permettono alladi vincere a Empoli (0 - 2) e di chiudere al secondo posto il campionato. Primo tempocon Pedro al posto di Zaccagni e Pellegrini al posto di Lazzari. Empoli col consueto 4 - 2 - 3 - 1. Gara subito vivace. Con gli ospiti a prendere subito l'iniziativa. Luis Alberto impegna subito ...... i nerazzurri si prendono momentaneamente il secondo posto in attesa di scoprire cosa farà la... L'Inter prende in mano il pallino del gioco e al 37'in vantaggio grazie a Brozovic, che ...

La Lazio passa a Empoli e chiude seconda: a segno Romagnoli e Luis Alberto La Gazzetta dello Sport

La squadra di Sarri risorpassa l'Inter vittoriosa in casa del Torino e finisce il campionato dietro al Napoli campione d'Italia ...Lazio sfida L’Empoli e vuole il secondo posto per chiudere alla grande. Il tecnico, che non sarà in panchina perché squalificato, sceglie Provedel in porta con una linea difensiva composta da Hysaj, P ...