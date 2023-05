I 10 migliori film di Christopher Nolan

Leggi su tuttotek

(Di domenica 28 maggio 2023) In questa nuova guida, abbiamo deciso di consigliarvi i 10dell’enigmatico regista. Andiamoli a scoprire Controverso, visionario, complesso. Sono questi i termini che spesso sentiamo associati al regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Le sue pellicole hanno permesso a milioni di spettatori di essere catapultati nel futuro, nel passato, nei sogni e in altri mondi. Centrali sono le tematiche legate allo scorrere del tempo e alla metafisica, riletti in chiave più o meno articolata e complessa. Non si può dire che i suoisiano adatti ad una visione superficiale, magari come quelle che si fanno mentre si controllano le notifiche sullo smartphone. Una piccola distrazione e c’è il rischio che tutto il ...